Sorpresa a urinare sui muri della Questura, aggredisce gli agenti

Sorpresa a fare i propri bisogno vicino al muro della Questura una donna, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all'assunzione di sostanze alcoliche, ha aggredito gli agenti, rimediando un arresto e un processo per direttissima con condanna a 4 mesi.

Gli operatori Volante l'hanno così invitata a seguirli negli Uffici della Questura per procedere all'identificazione ma lei stessa, in forte stato di agitazione e di alterazione psico-fisica dovuta all’assunzione di sostanze alcoliche, si è nuovamente rifiutata, opponendo resistenza fisica. Una condotta continuata anche all'intero della Questura e culminata con l'aggressione a un agente, in seguito refertato con 4 giorni di prognosi, con morsi e sputi all'indirizzo dei colleghi.

Al termine degli accertamenti, la donna 28enne di origine lettone, è stata tratta in arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate, deferita in stato di libertà per il rifiuto di fornire indicazioni sulla propria identità personale e segnalata all’Autorità amministrativa per ubriachezza.