Si spaccia per la figlia e truffa un'anziana

Lo scorso 29 settembre, un’anziana donna di 83 anni residente a Tricerro è stata truffata da due persone che le hanno teso la solita squallida trappola per derubarla dei pochi averi che ella deteneva nella propria abitazione. In prima battuta la vittima ha ricevuto una telefonata con cui una voce femminile le ha fatto credere di parlare con la propria figlia, asserendo di essere incappata in guai giudiziari a causa di un sinistro stradale grave in cui sarebbe stata coinvolta con responsabilità. Immancabile, quindi, la richiesta di raccogliere tutti i valori che si trovavano in casa e consegnarli ad un uomo che si sarebbe fatto trovare in una via secondaria a pochi passi da casa. E così, purtroppo, l’anziana vittima ha consegnato al malfattore che l’attendeva un pacchetto contenente la somma di 340 euro e alcuni monili in oro, scusandosi quasi per l’esiguità delle cose che era riuscita a racimolare nell’immediatezza.

Inutile specificare che tutta la messinscena era stata completamente inventata e la figlia non aveva provocato alcun sinistro.

In questi casi, sfortunatamente, di solito il danno morale che la vittima subisce sovrasta quello materiale; la sensazione di non essere più in grado di discernere la realtà dall’invenzione, l’umiliazione di essere caduti in un tranello tutto sommato elementare, la vergogna di dover riferire l’accaduto a parenti e forze dell’ordine, possono ingenerare sentimenti anche molto forti sull’equilibrio delle persone più fragili, e per questo tali odiosi reati vanno combattuti senza sosta, oltre che con l’azione repressiva, anche e soprattutto con campagne informative specifiche e mirate al target delle probabili vittime. Procedono nelle ricerche dei truffatori i Carabinieri della Stazione di Ronsecco.