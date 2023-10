Inner Wheel Santhià Crescentino: l'anno parte con un incontro sull'alimentaizone

La prima conviviale dell’Inner Wheel Santhià Crescentino per l’anno 2023-2024 si è svolta il 29 settembre presso l’Hotel Paladini di Carisio. La Presidente Annamaria Santhià ha salutato le numerose socie presenti e gli ospiti : la Presidente dell’Innerwheel di Vallemosso ed il Presidente del Circolo del burraco di Vercelli, con la gentile consorte e la relatrice della serata, la dottoressa Giusy Beviglia, dirigente medico ad Alessandria, esperta in scienza dell’alimentazione, nota e stimata negli ambienti accademici per le numerose pubblicazioni sui vari aspetti dell’alimentazione, argomento di interesse generale, essendo strettamente correlato alla salute individuale e collettiva. Si è svolta poi la breve ed intensa cerimonia di presentazione di una nuova socia, Federica Boggio, avvocato, attiva nell’ambito della mediazione familiare e delle problematiche minorili, accolta da tutte le socie con sentimenti di vera amicizia.

Dopo la cena, allietata, al momento del dolce, dall’omaggio dei fiori e da un affettuoso augurio di buon compleanno ad Elvira Mirenghi Orto, chairman all’espansione del distretto 204, la dottoressa Beviglia ha illustrato in termini ampi e chiaramente comprensibili al pubblico interessato ed attento, le nozioni fondamentali per nutrirsi in modo sano ed equilibrato. Anche grazie alle numerose slide – particolarmente chiara quella della piramide degli alimenti- è stato ben recepito il messaggio che una corretta alimentazione è fondata sull’equilibrio dei macro nutrienti : in ordine “piramidale”, dal basso verso l’alto, carboidrati, verdure, proteine, zuccheri.