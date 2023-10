Sembra un'anziana signora inoffensiva e invece... La "vecchina delle truffe" tenta il colpo a Crescentino

Nel torinese la conoscono come "la vecchina delle truffe" e i negozianti la tengono alla larga. Così, una 71enne già nota alle forze dell'ordine, deve aver deciso di allargare il proprio territorio di azione al vercellese. E solo per un caso e per il rapido intervento dei carabinieri, il colpo non è andato a segno.

Nella tarda mattinata del 27 settembre, una signora anziana si è presentata in un negozio di alimentari di Crescentino, effettuando acquisti per una somma di circa 80 euro. Al momento di pagare, ha chiesto che la spesa fosse recapitata alla propria abitazione, ove il marito avrebbe pagato il conto con una banconota da 200 euro, che ella non aveva portato con sé per paura di essere derubata. Tuttavia, per comodità, ha chiesto che il resto le fosse consegnato subito, perché aveva ancora delle altre spese da fare in centro: e l’esercente ha acconsentito, non sospettando di trovarsi davanti quella persona che, tra gli addetti ai lavori, è definita “la vecchina delle truffe” e che i negozianti della cintura di Torino e dei dintorni ben conoscono e tengono alla larga. Il dubbio è sorto quando l’esercente, uscito dal negozio per consegnare la spesa, al luogo indicato non ha trovato né l’abitazione della signora, né il marito con i 200 euro e, ovviamente, nemmeno la diretta interessata. I Carabinieri di Crescentino, prontamente allertati, hanno rintracciato poco dopo la donna, una 71enne residente in provincia di Torino, mentre si stava allontanando dalla cittadina a bordo della propria vettura, con in tasca ancora i 120 euro del resto ricevuto al negozio. A questo punto, ritenendola gravemente indiziata del reato di truffa, l’hanno denunciata all’autorità giudiziaria; provvedimento che va a incrementare una lista sterminata di analoghi atti giudiziari collezionati in passato, tanto da farle meritare ampiamente l’ironico soprannome con cui è conosciuta.