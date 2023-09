Cercatore funghi ferito sopra Piode: interviene l'elisoccorso

Un altro cercatore di funghi è rimasto ferito, in Valsesia, dopo essere finito in un dirupo all'Alpe Meggiana, sopra Piode. L'incidente è avvenuto nella tarda mattina di mercoledì: per i soccorsi sono stati mobilitati la squadra Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia, Comando di Vercelli, con personale addestrato con tecniche di soccorso Speleo Alpino Fluviale; il personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza e del CNSAS. Una volta indivuato il malcapitato cercatore di funghi, e verificato che le condizioni non permettevano il suo ritorno a valle, è stato allertato l'elisoccorso e il personale ha collaborato alla messa in sicurezza e al recupero del ferito che, attraverso un verricello, è stato caricato a bordo dell''elisoccorso del 118 e trasportato all'ospedale di Vercelli per le cure del caso.