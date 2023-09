Scivola in un dirupo nei boschi di Scopello

Ancora un incidente nei boschi della Valsesia, per fortuna senza conseguenze gravi per la vittima. E' avvenuto nella mattina di domenica 24 settembre, intorno alle ore 9,15 nei boschi sopra Scopello: una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Varallo Sesia, unita al supporto del personale del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza con unità cinofile e del CNSAS sono intervenuti all'alpe Trogo per soccorrere una persona scivolata in un dirupo.