Robbio, aggressione ai titolari di un bar

Una discussione tra i titolari di un bar, situato in viale Lombardia e alcuni giovani che ben presto è degenerata in rissa, all'altezza del civico 49. E' quanto accaduto nella tarda serata di venerdì 22 settembre a Robbio. L'episodio è avvenuto poco dopo le 23:30, stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe che i titolari del bar avessero chiesto ai ragazzi (4-5 in tutto, di cui forse alcuni minorenni) di uscire, in quanto si stava avvicinando il momento di chiusura dell'esercizio pubblico.

Ma i giovani pare non avessero alcuna intenzione di andarsene e a quel punto ne è nata una discussione tra i gestori, un uomo e una donna rispettivamente di 47 e 52 anni e i ragazzi degenerata in rissa, con i primi che hanno avuto dovuto ricorrere alle cure dei sanitari del 118 giunti con un'ambulanza della Croce Azzurra di Robbio. Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Vigevano, ma i giovani nel frattempo si erano già dileguati con il favore dell'oscurità.

I militari dell'Arma, coordinati dal maggiore Paolo Banzatti, stanno indagando per cercare di risalire all'identità degli aggressori.

I due titolari di nazionalità cinese sono stati trasportati successivamente al pronto soccorso del civile di Vigevano, dove sono giunti in codice verde, con alcune escoriazioni e contusioni.