Giornate di intenso lavoro per i volontari della X° delegazione Valdossola. Si è appena concluso intervento di recupero per persona scivolata nella zona di confine tra la Valsesia e il Cusio.

I volontari delle stazione di Omegna insieme ai volontari valsesiani hanno raggiunto con non poche difficolta il cercatore di funghi, che scivolato in un canale si è procurato diversi traumi, tale da dover essere trasportato in codice rosso in ospedale a Novara.