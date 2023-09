Auto in fiamme tra Santhià e Carisio

Auto a fuoco, nel tratto della A4 tra Santhià e Carisio, nella serata di giovedì. Intorno alle ore 21,30 la squadra dei Vigili del fuoco del comando di Vercelli e una del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute sull'autostrada A4 tra i caselli di Carisio e Santhià in direzione Torino per l'incendio di un'autovettura.

Dopo essersi accertati che l'unica occupante della vettura fosse uscita autonomamente dal mezzo, il personale si è dedicato al completo spegnimento del veicolo e alla messa in sicurezza della zona interessata

Presenti sul posto anche il personale autostradale e la Polizia Stradale.