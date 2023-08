In prognosi riservata il ragazzino investito a Livorno

Livorno Ferraris e la sua comunità argentina guardano con il fiato sospeso al Cto di Torino dove, è ricoverato il 14enne vittima di un incidente stradale avvenuto in via Guglielmo del Monferrato. Le condizioni del giovane restato molto serie: è in prognosi riservata, intubato, per le conseguenze del grave trauma cranico e della frattura dello sterno riportate dopo lo scontro con una vettura condotta da un 88enne del paese. Il giovane, italiano di origine argentina, era in sella alla sua bici e, secondo le prime ricostruzioni, si sarebbe immesso sulla via dell'incidente da una strada laterale, scontrandosi con la Toyota Rav condotta dal pensionato.

Sulla dinamica dell'incidente indagano i carabinieri di Crescentino, che hanno disposto il sequestro dell'auto e della bici. Soccorso nell'immediatezza dei fatti, il ragazzino è stato subito portato in elisoccorso all'ospedale di Torino, dove i medici che si stanno prendendo cura di lui non hanno ancora sciolto la prognosi.