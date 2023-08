Fieno a fuoco a poca distanza dall'autostrada

Nella prima serata di martedì, intorno alle 19 le squadre dei Vigili del fuoco del comando di Vercelli del distaccamento permanente di Livorno Ferraris e quella del distaccamento volontario di Santhià sono intervenute ad Alice Castello per un incendio rotoballe di paglia dislocate in un campo adiacente all'autostrada A4 Torino/Milano.

Grazie al tempestivo intervento delle squadre è stato possibile estinguere il rogo prima che si propagasse e creasse ulteriori disagi per scarsa visibilità al traffico dell'autostrada.