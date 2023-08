Cambia il semaforo di via XX Settembre: verde simultaneo per tutti i pedoni

Cambiano le impostazioni del semaforo all'incrocio tra le vie Manzoni, Derna, XX Settembre e piazza Camana. Nella giornata di giovedì 10 agosto, a partire dalle ore 9 e per la durata presunta di circa due ore, sono previsti lavori di riprogrammazione del regolatore semaforico.

A conclusione dell’intervento il verde per l'attraversamento dei pedoni scatterà contemporaneamente su tutti gli attraversamenti mentre i veicoli avranno, per lo stesso periodo di tempo, il rosso così da rendere maggiormente sicuro e più agevole il passaggio pedonale. Nella zona, nel corso degli anni, si sono verificati numerosi incidenti che hanno coinvolto, per lo più, pedoni investiti mentre attraversavano davanti al supermercato. Il contemporaneo verde per pedoni e automobilisti e il traffico della zona rendono l'incrocio molto pericoloso.

«Per consentire i lavori - spiegano dal Comune - saranno momentaneamente fuori servizio le centraline semaforiche posizionate agli incroci tra via San Cristoforo, via Tripoli, piazza Camana e corso De Gregori; tra via Derna, via Alessandro Manzoni, piazza Camana e via XX Settembre. Le vie resteranno percorribili, ma il traffico potrebbe subire rallentamenti a causa del temporaneo spegnimento degli impianti oggetto di intervento, che saranno comunque presidiati dalla Polizia Locale».

Attenzione, dunque, per chi deve percorrere quel tratto di strada.