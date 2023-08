Imprenditore edile muore a 48 anni

Lutto in città per un 48enne artigiano edile albanese, Taulent Muca, 48 anni, che ha perso la vita in un incidente sul lavoro avvenuto nei giorni scorsi all'interno di un capannone di Caresanablot utilizzato come magazzino. Sulla dinamica sono ancora in corso accertamenti, ma intanto la Procura ha autorizzato le esequie dell'uomo.

Muca viveva in città da molti anni insieme alla moglie Fia e ai figli Claudio e Matteo, cresciuti nelle squadre di basket cittadine: prima i Bugs e poi le giovanili dei Rices dove tuttora giocano. Amici, compagni di scuola e di squadra dei ragazzi e tanti conoscenti di Taulent Muca e della sua famiglia hanno accolto con dolore e sconcerto la notizia della morte dell'uomo, ricordato come un lavoratore serio e stimato.

Il funerale di Taulent Muca si è svolto nella mattina di venerdì al cimitero dei Cappuccini.