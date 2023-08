Si getta in acqua e scompare: allarme nella zona di corso Rigola

Allarme per un giovane che risulta disperso nelle acqua del fiume Sesia nella zona del ponte della ferrovia, in fondo a corso Rigola.

I Vigili del Fuoco sono al lavoro l'elicottero Drago sta sorvolando l'area. L'allarme è scattato circa un'ora fa. Secondo le prime informazioni il disperso si sarebbe gettato in acqua senza più riemergere. Sul posto anche i carabinieri che stanno eseguendo gli accertamenti per capire l'esatta dinamica dell'accaduto.

La zona di corso Rigola non è purtroppo nuova a incidenti, anche gravissimi, e a casi di annegamento: solo poche estati fa un giovane richiedente asilo pakistano aveva perso la vita proprio nella stessa zona. Il fiume, infatti, è infido: ci sono buche e zone in cui il fondo è molto instabile e in più di un'occasione ci sono stati salvataggi compiuti in extremis. Sul tratto cittadino del fiume Sesia vige il divieto di balneazione e lo scorso anno, dopo che una famiglia aveva rischiato di annegare (fu salvata in modo avventuroso dai vercellesi Ivan Foglia e Luigi Biscaldi), il Comune aveva anche posto transenne a chiusura degli accessi alle spiaggette. Purtroppo avvisi di pericolo, cartelli e transenne vengono sistematicamente ignorati, con conseguenze gravissime.

Ore 19,40. Il giovane purtroppo è stato appena ritrovato senza vita

segue aggiornamento