Academy un nuovo strumento per rispondere alle esigenze di alta formazione delle aziende e del territorio

Venerdì 21 luglio a Borgosesia nella sede di Confindustria Novara Vercelli Valsesia si è svolta la penultima tappa del roadshow di presentazione della “Accademia Piemonte per il TAM e Green Jobs”,l’iniziativa che ha l’obiettivo di illustrare alle imprese piemontesi le opportunità offerte dall’Academy per la filiera Tessile Abbigliamento Moda e Green Jobs e, più in generale, sottolineare il valore delnuovo modello delle academy di filiera.

“Opportunità di crescita e formazione per valorizzare le eccellenze del territorio. Per questo motivoabbiamo realizzato le Academy di filiera Green Jobs e Tessile, modello che risponde alle esigenzedelle imprese e consente di adeguare le proprie competenze per l'inserimento lavorativo. I numeri(100% di assunzioni rispetto ai corsi già avviati) ci dicono che il sistema di rete funziona, fa beneall'economia, e potrà diventare il marchio di fabbrica del nostro amato Made in Italy” ha affermatol’assessore regionale al Lavoro e Formazione, Elena Chiorino.

Ad introdurre i lavori è stato Riccardo Cavanna, vice presidente CNVV che ha ricordato l’importanza di promuovere un orientamento alle future generazioni, orientamento che sia capace di illustrate le potenzialità delle professioni tecniche e le opportunità dei futuri tecnici aziendali.

E’ stato poi il turno di Linda Barbolan, presidente di Coverfop. Barbolan ha espresso l’orgoglio, suo e del suo Ente, di essere presente ed aver contribuito alla nascita dell’Academy. «Sono certa – ha continuato la presidente Barbolan – che questo nuovo strumento porterà un contributo significativo di innovazione, coesione e supporto al territorio. Noi, oltre alle nostre competenze in campo formativo, mettiamo a disposizione la nostra grande rete di stakeholder. Fin dal momento in cui Coverfop è nato si è impegnato a creare e dare valore come l’ultimo bilancio sociale ben testimonia».

Successivamente è intervenuto Filippo Sarasso, responsabile per la formazione di Confindustria Novara Vercelli Valsesia e direttore del Foraz (che con Coverfop si occuperà per le province di Novara e Vercelli proprio della formazione in ambito ambientale), che ha sottolineato l’importanza della collaborazione e del dialogo tra Pubblica Amministrazione e privati per costruire insieme modelli e percorsi che possano rispondere alle esigenze di formazione di figure specializzate per le imprese del territorio.

Successivamente è intervenuta Elena Valvassori di Agenzia Piemonte Lavoro che ha evidenziato il circolo virtuoso che lega Regione, APL e imprese, sottolineando i presupposti, le modalità di funzionamento e le opportunità per il territorio generate delle Academy di Filiera.

Maria Cristina Migliore e Maria Chiara Pacquola di IRES Piemonte hanno invece tracciato il modello degli ecosistemi formativi in Piemonte, di cui l’Academy di filiera è un ottimo esempio, sottolineando che è importante valorizzare la capacità formativa delle imprese, a partire dal fatto che nei prossimi anni il ricambio generazionale nelle imprese sarà triplicato rispetto al passato.

L’incontro è quindi proseguito con il punto di vista delle imprese, grazie all’intervento dell’ingegner Palestrini di Marazzato Soluzioni Ambientali Srl, di Roberto Francoli di Fratelli Francoli SpA, di Luigi Maffioli della Gottifredi Maffioli srl e di Paolo Savarese della Mundiriso che si sono soffermati sulle potenzialità dello strumento Academy soprattutto in rapporto alle necessità di formazione in campo ambientale (Green Jobs) sia nel ciclo produttivo combinato che nel campo delle certificazioni ambientali.

Ha chiuso i lavori Pier Ettore Pellerey, presidente di Città Studi Biella, ente capofila di Accademia Piemonte, che ha sottolineato i risultati raggiunti ad oggi: 7 corsi attivati per disoccupati, con 3 aziende e 94 allievi in formazione; 11 corsi attivati per occupati, con 13 aziende e 97 allievi informazione; 3 corsi interaziendali.

Ai lavori, oltre agli oratori, erano anche presenti il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, il presidente della Provincia di Vercelli Davide Gilardino ed il sindaco di Borgosesia Fabrizio Bonaccio.