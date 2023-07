Ascom White Night, tra musica, shopping e lo show di Iginio Massari

Oggi, sabato 15 luglio, in occasione della Notte Bianca Ascom, il maestro dei dolci sarà dalle 21,30 in via Vittorio Veneto con un talk show organizzato dal Gruppo Nuova Sa-Car. Un appuntamento prestigioso nell'ambito di una serata tutta da vivere in centro, tra shopping, fast food, musica, University Night.e, in piazza Cavour, la manifestazione "Aspettando la sagra", organizzata dal Comitato Vecchia Porta Casale, con il concerto dei Tnt e la degustazione di panissa.

Il pomeriggio vercellese di Massari prenderà il via alle 18, all'hotel ristorante Garibaldi, ai Cappuccini per la visita al laboratorio della pasticceria Bislakko Caffè & Pastry dove verrà presentata la "Bislakkina", dolce ideato per la visita del maestro a Vercelli. Poi in via Veneto per il talk condotto dalla giornalista Irene Colombo.