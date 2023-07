“Aspettando la Sagra": in piazza Cavour il concerto dei Tnt

Torna in piazza Cavour, organizzato dal Comitato Vecchia Porta Casale, il tradizionale appuntamento con “Aspettando la Sagra”. L’evento si terrà sabato 15 luglio, con inizio alle ore 21,30 ad ingresso libero, e sarà l’occasione per presentare alla città il programma della prossima “Sagra d’la Panissa”, manifestazione giunta alla sua trentunesima edizione e che ancora una volta avrà come location l’area esterna della palestra Mazzini.

L’edizione 2023 di “Aspettando la Sagra” è inserita, così come già avvenuto negli ultimi due anni, nel cartellone di “Metti una sera … a Vercelli”, la rassegna di eventi estivi organizzata dal Comune di Vercelli.

Per la serata del 15 luglio, a salire sulla pedana di piazza Cavour sarà la band dei Tnt - tributo ai Nomadi. Il gruppo, fondato nel 1993 da Andrea Marchese, per l’occasione festeggerà lo storico anniversario con un concerto dal titolo “Trent’anni cantando i Nomadi”.

Al termine dello spettacolo musicale i cuochi del Comitato Vecchia Porta Casale offriranno a tutti i presenti una degustazione della celebre panissa vercellese.