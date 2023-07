Sversamento di sostanze chimiche, impegnativo intervento dei Vigili del fuoco

Complessa operazione di messa in sicurezza, dal tardo pomeriggio di venerdì, all'altezza dello svincolo di Borgo d'Ale della A4.

Una squadra del distaccamento di Livorno Ferraris, del Comando di Vigili del Fuoco di Vercelli, è stata allertata per lo sversamento di liquido da una cisterna.

Arrivato sul posto, il personale ha appurato che un mezzo pesante, adibito al trasporto di liquami post industriali, nello specifico una miscelazione di acido nitrico, durante le operazioni di carico su un autorimorchio era stato danneggiato con la conseguente perdita di sostanze.

Immediatamente sono state messe in atto azioni volte a intercettare la perdita e a contenere il liquido già sversato. Entrambe le operazioni sono avvenute con successo limitando cosi i danni a cose e persone.

Nell'incidente era stato coinvolto l'autista del mezzo che necessitava del trasporto al nosocomio più vicino. L'intervento si è concluso, nella tarda serata, con il travaso del restante liquido in un'altra cisterna e la bonifica dell'area. Intervenuti sul posto per la messa in sicurezza dell'area anche la Squadra Vigili del Fuoco NBCR (Nucleo Batteriologico Chimico Radiologico) del comando di Torino, Arpa, sanitari del 118, personale autostrade e polizia stradale