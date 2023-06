Livorno in festa per la visita del Principe Alberto II di Monaco

Giornata piemontese per il principe Alberto di Monaco che, in visita ai centri entrati a far parte dei "Siti storici Grimaldi di Monaco", ha fatto tappa nel pomeriggio a Livorno Ferraris.

Nonostante il caldo torrido sono stati numerosi i cittadini e i rappresentanti delle istituzioni del territorio che hanno accolto il monarca arrivato alle 14, per l'inaugurazione di una targa stradale all'ingresso della città. In piazza c'è poi stato il saluto al Consiglio comunale, alle autorità intervenute e alla cittadinanza. Presenti Alberto Cirio, presidente della Giunta Regionale, il consigliere regionale Carlo Riva Vercellotti, il prefetto Lucio Parente, il presidente della Provincia, Davide Gilardino e numerosi sindaci e assessori dei comuni vercellesi. A fare gli onori di casa il primo cittadino di Livorno Ferraris, Franco Sandra.

Al monarca è stata conferita la cittadinanza onoraria: nel programma del pomeriggio anche la visita al Museo fratelli Ferraris e al Museo Archeologico del Vercellese occidentale.