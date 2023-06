Fuori strada con l'auto: conducente in ospedale

Incidente, all'alba di venerdì, all'altezza dello stabilimento ex Cerutti alla periferia di Vercelli. Intorno alle 5,30, per cause ai vaglio delle forze dell'ordine, una vettura è uscita di strada, finendo il suo percorso nel campo a lato della carreggiata.

Il conducente, soccorso dal personale del 118, è stato portato in ospedale in codice verde. Per i soccorsi sono intervenuti la squadra dei Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli che si sono occupati della messa in sicurezza della vettura, mentre i Carabinieri di Vercelli si sono occupati dei rilievi.