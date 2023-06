Dalle indagini più complesse all'ascolto dei cittadini: si rinnova ogni giorno il patto tra la popolazione e i Carabinieri

Un patto irrevocabile che, dal 1814, lega l'Arma dei Carabinieri agli Italiani. «Un patto che si è consolidato in questi 209 anni e che vede ogni giorno i militari affrontare da protagonisti non solo tutte le vicende più difficili, cruente e dolorose del Paese, ma anche una quotidianità fatta di servizi al cittadino». Il colonnello Emanuele Caminada apre il suo intervento alla Festa per la fondazione dell'Arma rendendo omaggio all'attività quotidiana dei militari che, anche nelle 24 Stazioni del territorio vercellese, rappresentano il primo e più concreto presidio di sicurezza per i cittadini.

Sono 316 i carabinieri del Comando provinciale di Vercelli, 24 le stazioni «che non solo adempiono ai compiti di prevenzione e contrasto del crimine, ma che sono soprattutto terminali, spesso informali, di quell'attività di accoglienza, informazione, premurosa assistenza che quotidianamente svolgono i carabinieri - ha rilevato Caminada - Ed è con questo spirito che il Comando provinciale ha incrementato di oltre il 12% l'orario di apertura al pubblico delle stazioni. Una scelta premiante se consideriamo che, nell'ultimo anno anno, oltre 20mila persone sono entrate nelle nostre caserme: cittadini che si sono rivolti a noi per situazioni legate alla sicurezza, ma anche per ricevere un consiglio, una risposta, a volte un conforto».

L'annuale festa è stata anche l'occasione per tracciare un bilancio delle attività investigative e preventive condotte nel corso dell'anno.

Poi spazio alla consegna dei riconoscimenti al personale che si è distinto in particolari indagini.

Elogio per il nucleo investigativo del reparto operativo di Vercelli per aver disarticolato un sodalizio criminale dedicato a reati contro il patrimonio, arrestando quattro persone considerate responsabili di rapina aggravata ai danni di cittadini ed esercizi commerciali, di recuperare una pistola con matricola abrasa e di catturare un pericoloso latitante.

Elogio al maresciallo ordinario Enzo Federico Pedone, al maresciallo ordinario Christian Altopiedi, al vice brigadiere Gennaro Martino e al vice brigadiere Danilo Armando Buccarella per aver le indagini che hanno portato alla custodia cautelare in carcere nei confronti del responsabile di 7 furti e rapine improprie ai danni di persone a minorata difesa.