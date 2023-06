Pallacanestro Femminile Vercelli, la storia di un anno fantastico.

Ne scrive (così come ha fatto tutto l'anno) Claudio Roselli.







Venerdì 2 giugno scorso, alle ore 21,00, nell’ambito delle iniziative in seno alla “Fattoria in Città”, in piazza Zumaglini il Comitato Provinciale C.O.N.I. – presieduto da Laura Musazzo – insieme con le autorità cittadine, ha conferito un prestigioso riconoscimento alla Pallacanestro Femminile Vercelli (PFV) per la recente promozione al campionato di serie B, nel suo quarantaseiesimo anno di attività dopo altri cinque anni iniziali con il nome di Pallacanestro Vercelli.

La PFV è tra le società piemontesi a trazione femminile in attività una delle più longeve, dietro soltanto a Torino Teen Basket, Basket Femminile Alessandria (queste senza attività giovanile e attività senior saltuaria) e Libertas Moncalieri (1970).

Come noto, infatti, la Pallacanestro Femminile Vercelli ha ottenuto la promozione al campionato di serie B, per la prossima stagione 2023/24, al termine delle final four disputatesi a Biella il 20 e 21 maggio scorsi, che hanno visto protagoniste, oltre alla PFV, Libertas Moncalieri (che si è aggiudicata il titolo) Basket Femminile Biellese (terza classificata, vincitrice della Coppa Piemonte, e Basket Nole, quarta classificata.

L’ammissione alla serie B delle prime tre classificate era nell’aria da giorni, ma la FIP regionale le ha confermate ufficialmente solo a finali concluse, the day after!

Per questo la gioia in casa vercellese non si è scatenata subito, preferendo attendere la comunicazione ufficiale.

E quando questa è arrivata, finalmente, la soddisfazione è stata grande in casa PFV, per le magnifiche ragazze che si sono guadagnata la promozione con i loro altrettanto magnifici allenatori e tutto lo staff dirigenziale e tecnico.

Era da parecchi anni che la PFV non riusciva più a raggiungere la categoria, dopo averla lasciata a seguito della riforma dei campionati nel 2011, ed essere passata attraverso la serie C ed anche un anno di campionato di promozione.

Ora la società vercellese è tornata al livello che le compete, stante la sua cinquantennale storia (disputa i campionati federali senza soluzione di continuità dal 1972/73) e l’impegno profuso in questi ultimi anni per tornare a questo livello, giustamente premiato dalla meritata promozione.

Meritata perché in tutto l’anno sportivo la squadra ha perso solo tre partite su 20, di cui due pressoché ininfluenti nel girone di qualificazione, ed una in finale, che peraltro non le ha precluso la serie B.

Meritata perché affrontata con lo stesso organico della scorsa stagione (3°posto e Coppa Piemonte) ma senza Adele Re e Adriana Coralluzzo, che hanno cessato l’attività, senza Caroline Ansu, fuori dopo tre gare per lesione ai legamenti di un ginocchio e operata in questi ultimi giorni e, da metà stagione, senza Erica Pollastro che ha dovuto lasciare per motivi di studio, e tutti coloro che seguono la squadra sanno l’importanza di queste giocatrici nell’ambito della stessa.

Meritata perché le “nuove” come Bracco, Dockrill, Liberali e le Under Momo, Francese, Ifa e Chillini, si sono ben integrate sopportando con pazienza, alcune, ed attaccamento ai colori sociali il fatto di giocare solo saltuariamente in prima squadra.

Meritata perché le ragazze che sono andate in campo, tutte senza distinzione, hanno dato tutto ciò che sapevano e potevano dare, mostrando che sul parquet andava una squadra unita e compatta, in cui tutte si aiutavano ed alcune si scarificavano in ruoli non proprio loro.

Ed il risultato è stata questa magnifica promozione, che in società si sta metabolizzando ed a seguito della quale ci si sta preparando per affrontare al meglio che si potrà la nuova avventura nella categoria superiore.

La società ringrazia qui pubblicamente tutte le ragazze, in rigoroso ordine alfabetico come di seguito, oltre al coach Gabriele Bendazzi, all’aiuto coach Andrea Congionti, alla preparatrice atletica Valentina Balocco, all’assistente Giulia De Ciccio, al dirigente responsabile Mario Avonto e dal dirigente “onnipresente e onnifacente” Roberto Cavallaro, senza i quali questo successo non sarebbe stato possibile.

Queste le ragazze che hanno giocato nella stagione appena conclusa:

ACCIARINO CAMILLA 21.11.1998 guardia ANSU CARONINE 16.10.2001 centro BASSANI ASJA 28.01.1998 playmaker BERTELEGNI CARLOTTA 24.03.2001 Guardia/play BOUCHEFRA SARA 27.04.2002 Ala/guardia BRACCO SOFIA 16.01.2003 playmaker CHILLINI MARTINA 02.08.2005 playmaker DEANGELIS IRENE 03.12.2000 Guardia/play DOCKRILL BEATRICE 19.09.2002 guardia FRANCESE ARIANNA 08.11.2004 guardia GENTILINI EMANUELA 26.04.1992 guardia IFA UWAIDAE CATHERINE 06.08.2004 ala LEONE GIULIA 12.11.2002 guardia LEONE SARA 21.05.2001 Ala/centro LIBERALI CAMILLA 10.12.2003 centro MOCCHIA MARIANNA 06.05.2000 centro MOMO CAROLINA 13.05.2004 ala POLLASTRO ERICA 07.04.1999 Guardia /ala SARROCCO MARTA 29.10.2001 Ala / centro SCARRONE SABRINA 19.03.1997 guardia







Collateralmente, in questa brillante stagione appena terminata, la PFV ha preso parte, oltre che a quello di serie C, ad altri 5 campionati giovanili, per un totale di oltre 120 partite disputate con una percentuale di vittorie vicina al 60%, raggiungendo risultati lusinghieri.

Primo fra tutti il 4° posto delle Under 17 nel girone finale per il titolo regionale. Poi il terzo posto delle Under 15 nella “Coppa Piemonte” ed il terzo posto della Under 19 nel girone di “Coppa” ad un passo dalla qualificazione alla finale.

Nel campionato Under 14 il quarto posto nel girone di “Coppa Piemonte” per la qualificazione alla finale e nel campionato Under 13 la brillante qualificazione al girone per raggiungere le finali per il titolo. Dove però la squadra vercellese è rimasta fanalino di coda.

In ogni caso si è trattato di un grande volume di attività, svolta sempre con puntualità e con impegno, grazie al proficuo lavoro degli allenatori Gianfranco Anastasio (U19 e U15) , Davide Simone (u14 e U13); Javier Adipe Alsina (U17) e di tutti i dirigenti al seguito quali Andrea Dipace, Danilo Cafasso e massimamente l’inesauribile Roberto Cavallaro, nonché dei genitori tutti che hanno collaborato andando al seguito delle varie squadra, sugli spalti dei campi vercellesi, ed in trasferta mettendo a disposizione la propria auto.

In conclusione un’annata molto positiva perla PFV. Conclusasi con il premio della promozione in serie B e del consolidamento (numerico) e miglioramento (qualitativo) del suo settore giovanile, che comincia a costituire una vera e propria base per il futuro della prima squadra.