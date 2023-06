Incidente nella notte: c'è un ferito

Incidente con una persona ferita nella notte tra venerdì e sabato, all'altezza di Larizzate.

Intorno a mezzanotte e mezza uno scontro ha coinvolto due vetture che percorrevano la SP455: nell'impatto, sulla cui dinamica sono al lavoro i carabinieri, una persona ferita ed è stata affidata alle cure dei sanitaria del 118 per il trasporto in ospedale. I Vigili del Fuoco del Comando provinciale di Vercelli sono intervenuti con una squadra per occuparsi della messa in sicurezza dei mezzi e del ripristino della sede stradale.