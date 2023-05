Una gara regionale per il taglio del nastro al rinnovato Campo Coni

Taglio del nastro con la disputa dei Campionati Regionali di Società per atleti della fascia di età 14 e 15 anni, sabato, per il rinnovato Campo Coni. Ultimato il rinnovo delle attrezzature, l'impianto sportivo del rione Concordia ottiene finalmente la possibilità di ospitare manifestazioni di livello, mettendo a disposione degli atleti di ogni età la rinnovata e tecnologica pista, ma anche le strutture rifatte a partire dal 2020.

«E’ un importante traguardo raggiunto per la città di Vercelli - spiegano dall'Atletica 78, società che, sabato, sarà padrona di casa dell'evento -. Il merito va all’Amministrazione comunale, al Andrea Corsaro, agli assessori Massimo Simion e Mimmo Sabatino che hanno aver superato le difficoltà, gli imprevisti e tutte le insidie per la realizzazione di un impianto molto complesso per la varietà delle sue caratteristiche».

Alla cerimonia di inaugurazione interviene la presidente del Comitato Regionale di Atletica, Clelia Zola, «alla quale va il ringraziamento per avere dato la possibilità di inaugurare l’impianto con una manifestazione di alto valore istituzionale e che vedrà la partecipazione sabato e domenica di quasi mille ragazzi di 14 e 15 anni delle Società Piemontesi».

Atletica Vercelli 78, unica società di atletica della città, si dice molto soddisfatta del risultato: «Questo impianto consentirà la pratica dell’atletica sia per gli atleti molto competitivi che abbiamo in città, sia per coloro che vogliono vivere lo sport come occasione di benessere, educazione, socializzazione. I ragazzi dell’Atletica Vercelli stanno lavorando da giorni con grande impegno, collaborando con il Comitato Regionale della Federazione, per consentire la miglior riuscita di queste giornate di sport».