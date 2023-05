Un chilo di cocaina nascosto in auto: in manette un 39enne

Un chilo di cocaina e cento grammi di hashish. E' quando hanno rinvenuto i Carabinieri della Stazione di Crescentino, nel corso di un servizio di controllo del territorio.

Il rilevante rinvenimento di cocaina è stato operato durante il controllo a carico di una vettura condotta da M.C., 39enne pluripregiudicato di Crescentino; la perquisizione all’abitazione che ne è seguita ha permesso di rinvenire anche l’ulteriore quantitativo di hashish, oltre agli strumenti necessari alla suddivisione in dosi e al confezionamento della droga, e una somma di circa 700 euro ritenuta provento dell’attività di spaccio.

Lo stupefacente, occultato all’interno della vettura, era suddiviso in due distinti pacchetti e ulteriori 11 dosi già confezionate in piccoli involucri dal peso di un grammo ciascuna, e anche un maldestro tentativo di sbarazzarsene da parte del soggetto a controllo in atto, gettando parte della droga nella scarpata a fianco alla strada, non è sfuggito all’occhio attento dei Carabinieri.

Il 39enne è stato quindi tratto in arresto, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.