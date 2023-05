Pallacanestro femminile Vercelli: svanito il sogno della promozione diretta

CAMPIONATO SERIE C - final four per la promozione in serie B

Semifinali. Sabato 20 maggio – Biella – Palestra “Salesiani

Pallacanestro Femminile Vercelli – Basket Nole 56-52 d.1 t.s.

(11-9; 18-19; 29-34; 46-46)

Sabato 20 maggio 2023 – Biella – Palestra “Salesiani “Via Galilei 12 –Basket Femminile Biellese – Moncalieri 67-73

Tabellino PFV: Bassani 1; Acciarino 16; Bracco 26; Leone Sara 2; Bouchefra 2; Sarrocco 6; Deangelis 3; Leone Giulia; Gentilini; Bertelegni; Mocchia; Chillini;. Allenatore: Gabriele Bendazzi; ass. all.re Andrea Congionti.

Finale 3° posto

Domenica 21 maggio – Biella – Palestra “Salesiani “Via Galilei 12Basket Femminile Biellese – Basket Nole 59-54

Finale 1° posto

Domenica 21 maggio – Biella – Palestra “Salesiani “Via Galilei 12

Pallacanestro Femminile Vercelli – Libertas Moncalieri 44-50

(Parziali : 12-9 ; 23-25 ; 33-34)

Tabellino PFV: Bassani; Acciarino 15; Bracco 15; Leone Sara; Bouchefra 5; Sarrocco 4;

Gentilini 2; Deangelis 3; Bertelegni; Mocchia; Chillini; Dockrill. Allenatore: Gabriele Bendazzi; ass. all.re Andrea Congionti.

Fine settimana decisivo per le sorti della PFV nel campionato di serie C, in cui la squadra vercellese, guadagnata meritatamente la finale, s’è vista sfuggire la promozione diretta in serie B negli ultimi secondi di questa gara.

Sabato 20 la squadra vercellese ha affrontato in semifinale Basket Nole, squadra “bestia nera” per le vercellesi, ed è riuscita ad imporsi per 56-52, dopo un tempo supplementare, al termine di una partita combattutissima e molto tesa per tutto l’arco dei 45’ minuti giocati.

Nell’altra semifinale Libertas Moncalieri ha avuto il sopravvento per 67-73 sulle padrone di casa del Basket Femminile Biellese, grazie anche all’inserimento in formazione di alcune giocatrici che abitualmente militano in A2, sia pure nel rispetto dei regolamenti ma non certo del pari trattamento nei confronti di tutte le avversarie e, soprattutto, delle proprie giocatrici che l’avevano portata fino lì e che si sono viste escluse dalle finali che avevano, dopo tutto, conquistato.

Nella gara decisiva per l’attribuzione del primo posto del torneo di serie C e della promozione diretta in B, poi, la PFV ha dovuto soccombere contro una Libertas Moncalieri “rinforzata”. …come detto sopra.

La partita delle ragazze di Bendazzi, in semifinale, è stata tutto cuore ma anche tecnicamente e tatticamente ben giocata, contro una squadra molto coriacea e che metteva un po’ troppo le “mani addosso”, tollerata da un arbitraggio non certo all’altezza di una gara di questo livello.

Nella semifinale la PFV si è trovata spesso costretta ad inseguire le avversarie, ma è sempre stata in grado di recuperare. Partivano bene le nolesi, approfittando delle difficoltà realizzative della PFV, ma questa riusciva ugualmente a chiudere avanti 11-9 il primo periodo. Nel secondo le difese avevano il sopravvento sugli attacchi e Nole, grazie ai molti tiri liberi tirati, riusciva a passare avanti a metà match per 18-19.

Nella ripresa Nole scappava subito a +7 con due triple di fila, ma la PFV riprendeva il filo del discorso tornando subito a -1 e poi ancora a -7, causa palle perse senza senso.

Con due triple in sequenza di Bracco il risultato tornava in equIlibrio, e da questo punto in poi iniziava una lunga fase di sorpassi e contro sorpassi, sino ai secondi finali, in cui la PFV impattava sul 46-46, ma perdeva pericolosamente la palla dell’ultimo tiro, che fortunatamente Nole falliva.

Supplementari: le vercellesi scavavano subito un piccolo solco di +4, che difendevano con successo sino alla fine, e che sanciva una meritata vittoria per 56-52 e l’accesso alla finale promozione.

“Tutte le giocatrici hanno fatto bene, dando tutto in campo, e cogliendo una grande vittoria: onore al merito, perché non era una partita facile, contro una squadra molto tosta e che metteva sempre le mani addosso, perché permessogli dagli arbitri”. Questo in sunto il commento di coach Bendazzi a fine gara.

Nella finale, le cose sono andate diversamente, purtroppo per la squadra di Vercelli.

Dopo un minimo vantaggio maturato nel 1° quarto per 12-9, nel secondo periodo le torinesi mettevano già il naso avanti sul 23-25 di metà gara.

Ma l’equilibrio non si spostava né dall’una né dall’altra parte, poiché le squadre continuavano ad equivalersi sia in fase offensiva che difensiva, ed entrambe sbagliavano parecchio al tiro.

Al 30’, dopo allunghi e recuperi da una parte e dall’altra, il punteggio era di 33-34, ancora per Moncalieri, e la parità perdurava fino al 35’ sul 40-40.

Negli ultimi cinque minuti le torinesi riuscivano a dare qualcosa in più, con qualche aiutino arbitrale per la verità, e prendevano un piccolo margine di vantaggio che la PFV tentava in tutti i modi di azzerare (44-47 a 38” dalla sirena) senza però riuscirci mentre Moncalieri chiudeva segnando i tiri liberi decisivi, con lo score finale di 44-50.

Grande rammarico in casa PFV, dunque, per la sconfitta sul filo di lana e per non aver potuto festeggiare con la promozione diretta in serie B un’annata molto positiva, sia pur fra molte difficoltà e defezioni di giocatrici importanti. Ma la speranza di salire di categoria non è persa completamente, dal momento che la FIP regionale potrebbe deliberare di ammettere alla categoria superiore anche la seconda, se non la terza, classificata. Staremo a vedere.