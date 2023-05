Scontro sulla ex statale 211, ferito il comandante della Polizia locale di Robbio

Saranno gli agenti della Polizia stradale a ricostruire la dinamica esatta dell'incidente avvenuto nel pomeriggio di martedì 16 maggio sulla ex statale 211 nel tratto Albonese-Mortara.

Erano da poco passate le 17:15 quando in uno scontro tra due auto sono rimasti coinvolti un uomo di 31 anni e Luciano Legnazzi 62enne comandante della Polizia locale di Cilavegna, Parona e Robbio. Nell'impatto uno dei due mezzi scaraventati fuori strada ha terminato la propria corsa ribaltandosi in un campo attiguo alla carreggiata.

Sul posto sono scattati i soccorsi del 118 giunti con un'ambulanza della Croce Rossa di Mortara, Croce Azzurra di Vigevano e un'autoinfermieristica.

Dopo le prime cure il conducente 31enne e il comandante Legnazzi sono stati trasportati in codice giallo al Civile di Vigevano e al Policlinico San Matteo di Pavia, con varie ferite ma non sarebbero in pericolo di vita.