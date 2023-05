Un corso di alfabetizzazione digitale per gli over 65

SANTHIA’ – “Workshop teorico-pratico di alfabetizzazione digitale”: è questa l’iniziativa che si terrà nelle giornate di giovedì 11, 18 e 25 maggio 2023 nella biblioteca civica rivolta alla popolazione over 65, che permetterà loro di prendere familiarità con l’uso dello smartphone, dei suoi strumenti e di internet. Il corso in questione è organizzato nell’ambito del progetto REACtion (Reti di assistenza comunitaria per la fragilità) finanziato dal Programma di cooperazione interreg Italia-svizzera 2014-2020.

Il progetto, coordinato dall’Università di Novara viene condotto coinvolgendo utenti, familiari e infermieri dei comuni che orbitano sulla Casa della salute di Santhià, nei distretti sud e urbano di Novara e dei distretti di Locarno e Valle Maggia. “Come amministrazione comunale abbiamo sposato l’idea di REACtion di organizzare questo workshop sul nostro territorio, già precedentemente effettuato nel novarese con molto successo, nell’intento di aiutare la popolazione over 65 a conoscere meglio i propri dispositivi smartphone e renderli utili per la loro quotidianità, attraverso lezioni teoriche ed esercitazioni insieme ai tutor”, commenta Giorgia Manchovas, il consigliere che ha seguito il progetto coadiuvata dall’ assessore Claudia Ulliana.

Per informazioni ed iscrizioni consultare il sito: https://www.agingproject.<wbr></wbr>uniupo.it/reaction/