Riva Vercellotti: «Necessario massimo impegno per migliorare le condizioni di lavoro e la sicurezza di chi opera nelle carceri»

Il Gruppo di Fratelli d'Italia ha presentato oggi in Consiglio regionale un ordine del giorno e una mozione per sostenere le donne e gli uomini della Polizia penitenziaria quotidianamente impegnati nelle carceri piemontesi e migliorarne le condizioni di lavoro.

«Ringrazio l’assessore Elena Chiorino – dice il consigliere Riva Vercellotti - per aver proposto l’odierna seduta aperta in Consiglio regionale per discutere delle condizioni di lavoro negli istituti carcerari del Piemonte e impegnarsi ad adottare misure concrete per la valorizzazione e la tutela della Polizia penitenziaria»