Pozzolo: Dimissioni e un grazie. A Corsaro

Dimissioni, ma senza polemiche (non è mai stato diplomatico) di Emanuele Pozzolo, onorevole di Fratelli d'Italia e adesso ex assessore della giunta Corsaro.

I motivi li ha spiegati sul suo profilo instagram.

Le mie dimissioni da assessore della Città di Vercelli sono legate ai numerosi impegni parlamentari e non sono condizionate dalle questioni correlate alle celebrazioni del 25 aprile: l’invito a Gad Lerner come oratore ufficiale era e resta un errore politico grave, che non c’entra con l’aspetto amministrativo.



Ringrazio l’amico sindaco Andrea Corsaro per il grande lavoro che sta svolgendo per la nostra città: il mio sostegno personale e quello di Fratelli d'Italia non verrà mai meno!