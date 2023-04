Basket serie C femminile: poker (con suspense finale) della PFV

CAMPIONATO SERIE C - girone promozione

4^ giornata di andata

Domenica 2.4.2023 – Rivalta – Pal. SE.I. Pasta –Via Leopardi 13 – ore 20,30

Auxilium ad Quintum - Pallacanestro Femminile Vercelli 46-48

(Parziali: 9-11; 17-23; 29-40)

Tabellino: Bassani; Acciarino 12; Deangelis 3; Bracco 17; Leone Sara 2; Bouchefra 5; Sarrocco 2 Leone Giulia 2; Gentilini 3; Momo; Dockrill 2; Mocchia. Allenatore: Gabriele Bendazzi; ass. all.re Andrea Congionti.

Vittoria sofferta per la PFV, a Rivalta contro Auxilium ad Quintum per 46-48, nella quarta ed ultima giornata di andata del girone promozione, al termine di una partita condotta in testa dalle vercellesi per quasi tutto l’incontro, con discreto margine, ma che le ragazze di Bendazzi hanno rischiato di buttare alle ortiche con un ultimo periodo quasi sciagurato.

Trascinate dalla solita coppia Bracco (17) e Acciarino (12), con tutte le altre un po’ in ombra (solo Sarrocco ha una valutazione non proprio bassa), le vercellesi stavano in partita nel primo quarto a braccetto con le avversarie e le superavano sul finale di due lunghezze fissando il parziale sull’11-9.

Nel secondo periodo, pur segnando poco, Bassani & C. allungavano leggermente, grazie ad una buona difesa, ed a metà match il risultato era di 17-23, con entrambe le squadre che facevano piuttosto fatica a selezionare buoni tiri ed a segnarli, in mezzo a parecchia confusione.

Nel terzo periodo, però, le ospiti erano brave ad allungare, sia pur leggermente, guadagnando altri cinque punti e portandosi, a tre quarti gara a +11 sul 29-40.

Purtroppo, però, nel quarto periodo veniva meno di colpo la nota capacità delle ragazze della PFV di amministrare le gare quando si trovano in vantaggio: commettevano infatti parecchi errori al tiro, difendendo in modo altrettanto deficitario. Ne approfittavano, quasi incredule, le padrone di casa che, pallone su pallone, rimontavano quasi tutto lo svantaggio, tranne però quegli ultimi due punti che hanno consentito alle vercellesi di fare poker di vittorie e mantenersi ben in corsa per il secondo posto, con vista final four per la promozione.

La PFV, con 48 punti è andata di molto sotto la sua media realizzativa stagionale, tirando con un misero 26% da due, un apprezzabile 45% da tre (ma con solo 5 su 11) ed il 56% ai liberi.

I falli sono stati 15 commessi e 14 subiti. I rimbalzi 27, di cui solo due offensivi, il che la dice lunga sulla scarsa pericolosità che la squadra è stata in grado di sviluppare nell’area avversaria. In compenso ha recuperato 20 palloni, perdendone 8, e producendo anche 8 assists. La valutazione complessiva è stata + 48, onestamente piuttosto insoddisfacente.

In conclusione si può sostenere che la gara ha avuto due volti distinti: il primo, quello solito della PFV, determinato e accorto, il secondo, un po’ inedito, in cui la squadra è apparsa, invece, sprecona e disattenta. L’aspetto positivo, comunque, è dato dal fatto che pur subendo una rimonta che avrebbe messo in seria angoscia molte formazioni del girone, con il concreto rischio di perdere, quella di Bendazzi ha saputo tenere duro e vincere anche questa. Che sia di buon augurio!

La prossima partita si giocherà, dopo la pausa pasquale, venerdì 14 aprile alle ore 20,00 a Pancalieri contro la cui compagine occorrerà disputare una partita più convincente di quella odierna, approfittando del tempo a disposizione per prepararla.