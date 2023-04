Nido di Borgosesia, nuovi progetti per i più piccoli

Sono stati attivati all’Asilo Nido di Borgosesia due nuovi progetti, espressione dell'attenzione che l’Amministrazione Comunale riserva alla promozione della salute dei più piccoli, attraverso attività considerate particolarmente efficaci nei bambini da zero a tre anni.

«Coinvolgendo educatrici e famiglie – spiega l’assessore all’Istruzione, Gianna Poletti – abbiamo deciso di avviare un laboratorio musicale, dove la musica è strumento per stimolare la curiosità e la socializzazione, ed un laboratorio che ha come obiettivo l’osservazione del comportamento dei piccoli, con l’obiettivo di garantire loro benessere e felicità. Per quanto riguarda la musica – aggiunge Poletti – è ormai consolidata la consapevolezza che la pratica musicale sia un’esperienza in grado di aiutare i bambini a migliorare le proprie competenze senso-motorie, cognitive ed affettive; nello stesso modo, l’osservazione dei loro comportamenti da parte di un occhio competente è fondamentale per rilevare e correggere eventuali criticità a livello di sviluppo evolutivo globale».

Il progetto musicale è stato realizzato in collaborazione con il pedagogista e musicista Gabriele Greggio, che ha lavorato con l’obiettivo di stimolare la musicalità innata in ogni bambino e di formare le educatrici, ed anche le famiglie dei bimbi, che potranno così portare avanti il progetto durante tutto l’arco dell’anno scolastico, anche oltre il momento di incontro con il professionista.

Il secondo progetto si è invece svolto con la collaborazione di Chiara Bottazzi, terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva, e si è basato sull’osservazione attiva e monitoraggio dei bambini nelle rispettive sezioni ed in momenti diversi della giornata, attraverso il gioco, coinvolgendo anche in questo caso educatrici e famiglie.

«Abbiamo attivato queste iniziative in collaborazione con la cooperativa Alimar – dice ancora Poletti – che attualmente ha in concessione l’asilo nido comunale e si è resa disponibile a progettare e realizzare tali attività integrative. Il risultato è un’offerta formativa sempre più qualificata per i bambini che frequentano il nostro asilo nido,