«Facciamo i conti con l'ansia da crisi climatica»: gli studenti incontrano la pediatra Uga

Per il secondo ciclo di incontri “Benvenuti nel futuro sostenibile” gli alunni e le alunne dell’Istituto d’Istruzione Superiore Camillo Cavour hanno incontrato Elena Uga, pediatra all’ospedale Sant’Andrea di Vercelli.

Alle due classi coinvolte (3^ A e 3^ B indirizzo Servizi indirizzo Sanità e l’Assistenza Sociale) la relatrice ha parlato dell’importanza dei giovani per il futuro del pianeta, ricordando che la vera differenza e rivoluzione devono avviarla loro.

Si è partiti dall’elaborare delle strategie per il cambiamento che coinvolgono gli stili di vita personali all’importanza delle iniziative votate a fare pressione sui decisori politici.

Per potersi muovere in queste due direzioni, Uga ha aperto un dibattito sulla rilevanza delle scelte personali che non devono essere vissute come privazioni, bensì come opportunità per fare la nostra parte.

È infatti necessario avere una chiara percezione del rischio ambientale e delle tematiche che legano inquinamento e salute e l’incontro è stato mirato a sensibilizzare i giovani a questo riguardo ricordando loro che la cura della Terra è nelle nostre mani.

Per condurre uno stile di vita ecosostenibile possiamo ridurre lo spreco di cibo e di acqua, acquistare solo ciò di cui abbiamo bisogno, preferire i mezzi pubblici o la bicicletta e limitare l’uso dell’auto. Usare quindi in modo responsabile le risorse moderando il consumo di carne a favore dei legumi, non utilizzare le bottiglie di plastica, ma optare per la borraccia, riscaldare un grado in meno e indossare una maglia più pesante, riciclare correttamente i rifiuti. Niente di impossibile!

È necessario orientare i propri comportamenti anche verso il rispetto degli altri e del pianeta in cui viviamo.

Passando attraverso il fenomeno in crescita dell’ecoansia, alla Generazione Greta e Agenda 2030, piano d’azione per il pianeta, le persone e la prosperità, si sono toccate tutte le tematiche più scottanti in tema ambientale. E “scottanti” lo diventeranno sempre più senza una volontà dei singoli a invertire la marcia limitando i danni del riscaldamento globale.

Ci sono due strade percorribili: agire cambiando il proprio stile di vita​ e farsi sentire pressando i decisori, la cui inerzia non può più passare inosservata.