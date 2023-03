Successo monumentale dell'Alicese/Orizzonti, vincono LG Trino e Cigliano i (nei rispettivi derby)

ECCELLENZA

BORGARO – ALICESE/ORIZZONTI 0-2

Monumentale vittoria dell’Alicese/Orizzonti sul campo di Borgaro. Ora la salvezza sembra a portata di mano (appena 1 punto), grazie al gol in apertura di Diadoro e al raddoppio nei minuti di recupero di Moussaif. Nel prossimo turno i biancogranata trovano al Salussolia/Ravetto il Briga, diretto concorrente per evitare i play-out.

Alicese/Orizzonti: Malune, Angeli Schettino, Clerici Pasinato Moussaif (dal 94’ Mane), Franchin Gai (dall’88’ Edalili) Diadoro (dalL’82’ Petrocelli) Caamano Fiorenza (dal 46’ Pelle). A disp: Mastrorillo, Verna, Keita, Ramundo, Imberti. All. Mellano

Marcatori: all’8’ Diadoro (A), al 92’ Moussaif (A)

PROMOZIONE

BIANZE’ – LG TRINO 0-3

Il derby vercellese va al Trino che supera senza grandi problemi un Bianzè incapace di interrompere la serie negativa. Poco oltre la mezz’ora è Vergnasco a sbloccare la partita e nel finale del 1^ tempo tocca a Baggio siglare il raddoppio che chiude virtualmente l’esito del match. Mentre i trinesi sperano ancora nei play-off, per il Bianzè si profila il penultimo posto (l’ultima vittoria risale al 22 gennaio con il Vigliano).

Bianzè: Appendino, Tornari Valrosso, Geminardi Rega Stesina (dal 59’ Anselmino), Atzeni (dal 56’ Mahmood) Provera (dal 64’ Perinetti) Bortone Parrinello (dal 70’ Baraye) Carena. A disp: Perucca, Azhar, Mhreti, Marteddu. All. Costanzo.

LG Trino: Cerruti, Maino (dal 58’ Oudadess) Verbano, (dall’80’ Autiero), Marteddu Baggio (dal 77’ Zannotti) Birolo Osenga Meo Defilippi Vergnasco (dal 65’ Pasini) Bernabino Brugnera. A disp: Berruti, Fedeli, Diop, Roberto, Pane. All. Yon.

Marcatori: al 37’ Vergnasco (LG), al 40’ baggio (LG), al 76’ rigore Brugnera (LG)

1^ CATEGORIA

Il derbissimo tra Pro Palazzolo e Cigliano va ai giallorossi del neo presidente Denis Pavanello (subentrato a Giorgio Testore). Una vittoria che rilancia il Cigliano in ottica salvezza. Per la Pro Palazzolo invece si profilano i play-out. Inizio folgorante del team di Aimino che in un quarto d’ora piazza lo 0-2, nel secondo tempo va a segno Sassi. La gara sembra decisa invece la Pro Palazzolo ha una reazione veemente e in dieci minuti si porta sul 2-3. Nel finale è Bagnis il protagonista, autore di una parata strepitosa che salva il prezioso successo ciglianese.

Pro Palazzolo: Saia (dal 70’ Hoxa), Boida (dal 60’ Manco) Genesi, Curci Mulla Casamassima dal 75’ Grosso), Bersano Parisi (dal 70’ Argellini) Di Martino Veliu Pasini. A disp: Dalpedri, Castagnone, Deandreis, Perazzo, Gregoraci. All. Fiorentino.

Cigliano: Bagnis, Quilico Giolitto (dal 60’ Lo Schirico) Reynoso Buffon, Comotto (dal 70’ Lanza) Strenuo Nicita Alfano (dal 90’ Tagirta) Germano Sassi. A disp: Marino, Moussaif, Lami Grosso. All. Aimino.

Marcatori: al 6’ Comotto (CI), al 12’ Alfano (CI), al 60’ Sassi (CI), al 71’ Veliu (P), all’82’ Argellini (P)

ALTRI RISULTATI

PRO ROASIO – VIRTUS VERCELLI 1-2

SANTHIA’ – VALDILANA 1-2