"Arlecchino": la presentazione del volume su Ferruccio Soleri

Martedì 28 febbraio alle 18, al Ridotto del Teatro Civico si terrà la presentazione del libro "Arlecchino. Una vita in maschera", di Celestino Bellardone e Dino Boffa (Edizioni Effedi).

Il volume fotografico ci porta in una giornata con Ferruccio Soleri, l’Arlecchino per antonomasia, uomo capace di portare sul palco delPiccolo di Milano la mirabolante invenzione di Giorgio Strehler per più di cinquant’anni. Per la realizzazione dell'opera Soleri ha accolto personalmente gli autori e fotografi, accompagnandoli nel personalissimo viaggio che dalla sua abitazione porta al palco. Ne è scaturita una giornata fatta di incontri, camerini, prove, riti e abitudini fino all’apoteosi finale, il saluto al pubblico, che non si stanca mai di questo personaggio/maschera leggendario.

Intorno all’attore, l’intera compagnia: una macchina spettacolare che, come tutte le eccellenze, va curata nei minimi dettagli. Ne è nato un viaggio fatto di immagini che curiosano fuori e dietro le quinte, colgono attimi che pochi, probabilmente, conoscono davvero, e che rappresentano la fatica, la tensione, il divertimento, le suggestioni, l’amore per il mestiere di attore, gli scorci inusuali del Piccolo di Milano. Un volume insolito, ricco di fascino e di atmosfere sospese tra sogno e realtà, tra rimembranze e nostalgia. Un viaggio che è studio, scoperta, introspezione. La conferma di due talenti artistici che, ormai, in realtà non hanno più bisogno di conferme.