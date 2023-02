Pallacanestro Femminile Vercelli: giovanili col vento in poppa

CAMPIONATO UNDER 17 -

Girone finale per il titolo regionale

2^ giornata di andata

Venerdì 24.2.2023 ore 20,30 a Torino – Palestra Via Massari 114.

Pol. REBA -Pallacanestro Femminile Vercelli – 22-101

(Parziali: 4-14; 12-51; 18-71)

Tabellino PFV: Cafasso 14; Rizzato 9; Arca 6; Giorgi 6; Pintonello 2; Nicolotti 2; Carrozza 8; Giuliani 4; Bari 8; Momo M. 32; Dipace 4; Barbero 6; All.re Javier Adipe Alsina.

Ottima vittoria in quel di Torino contro la Polisportiva Reba, con il vistoso risultato di 22-101, per le Under 17 della PFV, nella seconda giornata del girone di qualificazione alle finali a quattro per il titolo regionale di categoria.

Come si può intuire anche dal risultato finale, è stata una partita agevole per le vercellesi/ciglianesi/saluggesi di Javier Adipe Alsina le quali, dopo un primo quarto di studio (4-14), hanno sciorinato un secondo periodo con fuochi artificiali (37 punti in soli 10’) mandando a segno tutte le giocatrici a disposizione. Chiusa la prima metà di gara sul 12-51, nella seconda parte, vista la resistenza tutt’altro che insormontabile delle padrone di casa (18-71 al 30’), la PFV ha mantenuto i ritmi alti del primo tempo e, trascinata da un’ottima Matilde Momo (32 p.ti), ha raggiunto il traguardo dei 101 punti realizzati al termine del match.

Un’ottima prova, dunque, per le Under 17 targate PFV, che consente loro di mantenere il primo posto in classifica a punteggio pieno (con 2 gare giocate) in attesa del ben più impegnativo incontro con l’altra capoclassifica, in programma ad Arona giovedì 2 marzo alle ore 19,45, contro Arona Basket, sempre vittorioso nei due confronti della prima fase.

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase di qualificazione –

Girone A - 2^ GIORNATA – seconda fase – qualificazione finali di Coppa Piemonte

Giovedi 23 febbraio 2023– a Vercelli - Palestra Sc. Media Pertini - ore 19,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – Moncalieri 78-39

(Parziali: 16-7; 37-11; 63-25)

Tabellino PFV: Dipace 8; Fall Dior; Haxhiasi 2; Nicosia 11; Torazzo 2; Dikrane 7; Prinetti 36; Panelli 6; Fall Awa; Francese E. Cavalli 6. All.re Gianfranco Anastasio

Bella vittoria per le Under 15 della PFV che sconfiggono in casa la compagine di Moncalieri per 78-39, nella seconda giornata del girone di Coppa Piemonte, dopo una gara sempre condotta in testa e con grandissima determinazione, quasi con rabbia, come a volersi rifare della delusione di domenica scorsa a La Morra nei secondi finali.

Trascinate da una Emma Prinetti che ha mostrato tutte le sue potenzialità (36 punti), le ragazze di Anastasio hanno avuto il giusto approccio alla partita, andando subito in vantaggio con la massima decisione (16-7 il primo quarto) e mantenendo poi un buon ritmo ed un’ottima percentuale realizzativa, per chiudere 37-11 a metà incontro, con un margine difficilmente recuperabile dalle ospiti, come in effetti è stato.

Nel terzo periodo, poi, le padrone di casa realizzavano ben 26 punti e chiudevano ogni discorso vittoria già a tre quarti gara (63-25 il punteggio), per poi amministrare agevolmente il match negli ultimi 10’ in cui entrambe le squadre, tirati i remi in barca, attendevano soltanto la sirena finale.

Grande soddisfazione, al termine, in casa vercellese e per coach Gianfranco Anastasio che, con le sue finalmente al completo (rientrata anche Elisabetta Francese dopo lunga assenza per infortunio), ha potuto gestire al meglio le rotazioni e variare il gioco, ottenendo una bellissima risposta dalle atlete che, opposte ad una squadra che appartiene pur sempre ad una società che disputa la serie A, hanno fornito una bellissima prova collettiva.

Prossimo impegno Under 15 sarà a Sozzago (NO), in turno infrasettimanale, martedì 14 marzo (rinvio dal giorno 7 in calendario richiesto dalle ospitanti) alle ore 19,30, contro Cerrus Basket, squadra da affrontare con la massima concentrazione. .

CAMPIONATO UNDER 14 –

1^ fase di qualificazione

Girone “A” – 5^ giornata di ritorno

Sabato 25 febbraio 2023 a Vercelli – Palapiacco - ore 17,30

Pallacanestro Femminile Vercelli – M.B. Montemilius Aosta 58-28

(parziali: 16-4; 28-12; 44-16.)

Tabellino PFV: Trotti 6; Fall D.: Bari S.; Lahmidi 4; Stile 2; Mura 7; Panelli 20; Follia; Cabo Bolado; Alilou 3; Fall A. 12; Ferla; Valentini 4. All.re Davide Simone.

Non volevano essere da meno delle compagne più vecchie che nei due giorni precedenti avevano centrato due belle vittorie nei loro rispettivi campionati, e così le Under 14 della PFV hanno battuto Montemilius Aosta per 58-28, nella quinta ed ultima giornata di ritorno del girone di qualificazione, restituendo, punto più punto meno, il “trentello” rimediato all’andata in Valle.

Questo, al di là di una semplice nota d’archivio, sta a dimostrare che, nel giro di meno di tre mesi, quanti ne sono passati dall’incontro di Aosta, il rendimento della formazione di Davide Simone è certamente cresciuto e le ragazze sono sensibilmente migliorate.

Fatta questa doverosa constatazione e venendo alla partita, va detto che la vittoria delle vercellesi è stata meritatissima ed è giunta a coronamento di una gara in cui le padrone di casa hanno messo in evidenza qualcosa in più delle avversarie sotto il profilo tecnico e del gioco di squadra.

Nei primi 10’, infatti, vi erano già le avvisaglie della supremazia vercellese (16-4) che venivano confermate anche a metà gara quando il tabellone diceva 28-12.

Nella ripresa si ripeteva, grosso modo, lo stesso copione della prima parte dell’incontro, con la PFV ad incrementare il proprio vantaggio (44-16) al 30’ sino al +30 finale, dopo aver amministrato agevolmente la partita nell’ultima frazione.

Grande soddisfazione in casa vercellese per la crescita di questo gruppo Under 14, dopo le prime difficoltà di inizio stagione, a conferma di una giusta impostazione di tutto il settore giovanile.

Con questa vittoria, infine, anche le Under 14 concludono il girone di qualificazione che le vede piazzarsi al penultimo posto in coabitazione con Montemilius Aosta, a quota 4 punti, in attesa della calendarizzazione del girone di Coppa Piemonte, cui accedono altre cinque squadre, per dar vita ad un nuovo girone - con gare di sola andata - che designerà le prime due classificate, le quali parteciperanno alla finale del 28 maggio.