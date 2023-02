Lo Chalet delle Api. A Borgo d'Ale

«Sono cresciuta in campagna tra terra, cavalli ed animali da fattoria. A un certo punto della mia vita ho deciso di trasformare i miei hobby in fonte di reddito aprendo una piccola azienda agricola. Attualmente produco miele biologico e derivati dell’alveare, e orticole di stagione. Tutto seguito con passione e dedizione mantenendo una conduzione naturale. L’azienda agricola è in espansione ed io ho ancora molti progetti da realizzare, ma si sa in natura la fretta non porta a nulla!» dice Margherita Olocco

Nel 2017 a Borgo d’Ale Marghetita Olocco costruisce con il compagno Luciano lo Chalet delle Api, un Apiario del Benessere® che nasce dalla collaborazione con l’Associazione Italiana di ApiTerapia.

Lo Chalet delle Api è una casina in legno con attaccate arnie che per il lato comunicante lasciano filtrare i profumi e i suoni dell'alveare all'interno dello chalet in legno. Oltre a poter osservare molto da vicino l'attività dell'apicoltore attraverso la finestra, qui si fanno sedute rilassanti e benefiche a livello psico-fisico come meditazione, trattamenti relax e diverse tipologie di massaggio effettuati da operatori qualificati.







L’Apiario del Benessere® – che nasce dalla collaborazione con l’Associazione Italiana di ApiTerapia – è una struttura che prevede l’installazione delle arnie a ridosso di una casetta in legno, appositamente modificata per il loro fissaggio e utilizzo. L’apicoltore può gestire l’apiario in piena totalità (produzione di miele, propoli, pappa reale, etc..), senza rinunciare a qualsivoglia operazione, effettuando semplicemente una piccola modifica alle arnie che possiede.

L’Apiario del Benessere® permette di beneficiare dei seguenti trattamenti:

APIAROMA , beneficiare dei profumi dell’alveare ricchi di resine e olii essenziali utili per il benessere di tutto l’apparato respiratorio;

APISOUND , beneficiare del ronzio delle api che favorisce il rilassamento e la meditazione, un’azione di relax in sintonia con il suono della natura.

In tutta sicurezza è anche possibile fare APIPETDIDATTICA in quanto all’interno della struttura si possono ospitare diverse persone o scolaresche mentre l’apicoltore potrà illustrare e spiegare come “funziona” un alveare rimanendo all’esterno.

L’Apiario del Benessere® può inoltre divenire un’interessante attrazione turistica, offrendo competenze, prodotti dell’alveare e ospitalità nell’ottica dello sviluppo dell’APITURISMO in Italia.

L’apiterapia è un insieme di trattamenti mirati al recupero del benessere con i prodotti raccolti, trasformati e secreti dalle api, ad integrazione della medicina convenzionale.

È una pratica curativa che si basa su una tradizione molto antica, con evidenze terapeutiche plurisecolari e testimonianze che risalgono ad almeno due millenni. Sono stati trovati scritti sulle pratiche legate all’apiterapia in varie civiltà, tra cui quella egiziana, greca e romana.

In alcuni paesi l’apiterapia sta ottenendo riconoscimenti ufficiali e negli ultimi anni in Europa (Germania, Francia, Austria, Romania, Svizzera) si sono svolti convegni a livello internazionale con corsi di formazione e aggiornamento per medici e operatori.

Molte sono le evidenze cliniche pubblicate sull’argomento: www.apiterapiaitalia.com/biblioteca.

L’apiterapia vuole offrire ai professionisti della salute un ulteriore strumento che va ad integrare e supportare le tecniche mediche convenzionali.