«La robotica entra in classe: e che divertimento» - FOTO

Avete mai visto una spazzola muoversi da sola?

Noi, allievi della 3° A Servizi socio - sanitari dell’Istituto professionale “Lanino”, si!

La robotica entra in classe e crea grande entusiasmo!

Grazie alla nostra scuola, al progetto “Steam - Curviamo il futuro”, alle competenze del professor Marco Martucci, abbiamo la possibilità di scoprire nuove tecnologie per l’apprendimento, una di queste è la “scribbing machine”che consiste nell’assemblaggio di una spazzola e di un piccolo motore con attaccato un pezzo di gomma che permette il movimento della spazzola.

Non ci siamo fermati qui, per i bimbi, ai quali dedichiamo il nostro tempo durante gli stage, abbiamo imparato nuove tecniche con l’utilizzo del cosiddetto “Didó” che è come un corpo umano, con una resistenza del 70% d’acqua che diventa materiale conduttivo permettendoci di accendere un led unendo lavori fatti da varie persone per consentire attività di inclusione.

Abbiamo capito come far eseguire una sequenza di istruzioni a un robot didattico attraverso il coding, per farlo muovere in maniera precisa e autonoma, in base ai comandi ricevuti in precedenza.