PFV: risultati delle giovamili

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI - SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 19

1^ fase – qualificazione

3^ GIORNATA DI RITORNO –

Lunedì 30 GENNAIO 2023 ore 19,40 –a Vercelli - Palestra Sc. Media Pertini

Pallacanestro Femminile Vercelli – B.C. Castelnuovo Scrivia 42-75

(parziali: 11-26; 20-43; 30-57)

Tabellino PFV: Francese 10; Ifa Uwaidae 4; Momo C. 17; Porcelli; Chillini 2; Barbero 2; Debernardi; Zanetti 2; Prinetti 5; Cafasso; Carrozza .. All.re: Gianfranco Anastasio.

La Under 19 della PFV non riesce a ripetere l’impresa contro Arona di lunedì scorso, e viene sconfitta in casa da B.C. Castelnuovo per 42-75.

Le alessandrine, come sempre in questi ultimi anni, in lizza per il titolo regionale, hanno imposto la loro maggior caratura complessiva, sia in fase d’attacco sia, soprattutto, difensiva, portandosi decisamente in vantaggio già nella prima frazione (11-26) e incrementando significativamente il loro vantaggio nella seconda (43-20).

Con il punteggio in questi termini, le ragazze di Anastasio hanno continuato comunque a battersi con impegno e determinazione (30-57 al 30’), ma senza ottenere altro risultato che una resa onorevole, sino al 42-75 finale, con la soddisfazione di aver costretto, per certi tratti, la corazzata Castelnuovo a giocare male.

Le vercellesi hanno dovuto rinunciare, per buona parte della gara, a Martina Chillini che ha dovuto lasciare il campo a seguito di una forte botta fortuita alla testa che l’ha lasciata un po’ disorientata. Ma prima di lasciare la palestra appariva essersi ripresa.

Prossima gara per la formazione di coach Anastasio sarà lunedì 13 febbraio alle 20,30 a Valenza contro Mado Basket Valenza, squadra regolata con una certa facilità all’andata.

CAMPIONATO UNDER 17 -

1^ fase di qualificazione

Girone “A” – 5^ giornata di ritorno

Sabato 28 gennaio 2023 - ad Alice Castello - ore 15,00 – Palestra Comunale

Pallacanestro Femminile Vercelli - Eteila Aosta 71-41

(Parziali: 26-15; 50-28: 61-32)

Tabellino PFV: Cafasso 4; Rizzato 15; Arca 2; Giorgi 15; Pintonello; Prinetti 14; Carrozza 4; Nicolotti 3; Dikrane; Bari H.; Momo M. 14; Dipace; All.re Javier Adipe Alsina.

L’under 17 della PFV ha concluso il girone di qualificazione alla seconda fase per il titolo regionale, classificandosi al terzo posto dietro ad Arona Basket e Lettera 22 Ivrea. Nell’ultima ininfluente giornata ha battuto, ad Alice Castello, Eteila Aosta, con il punteggio di 71-41.

Com’è intuibile anche dal dato numerico la gara è sempre stata condotta dalle padrone di casa, in buona giornata, che già al 10’ erano avanti 26-15 e, mantenendo una media da 100 punti, all’intervallo lungo chiudevano 50-28, con 22 punti di vantaggio. Nella ripresa uguale copione, anche se a giochi fatti le percentuali di tiro calavano vistosamente: 61-32 al 30’, sino all’agevole vittoria finale per 71-41.

Ora si attende dalla FIP l’emanazione del calendario della seconda fase per il titolo regionale che consisterà in un secondo girone all’italiana a sei squadre (le tre di cui sopra e le prime tre del girone B), con gare di andata e ritorno e play off tra le prime quattro classificate sempre con gare di andata e ritorno e bella per le semifinali e finale con lo stesso criterio.

CAMPIONATO UNDER 15

1^ fase di qualificazione –

Girone A - 6^ GIORNATA – di ritorno

Domenica 29 gennaio 2023– a Torino – Pal. Comunale Via Balla – ore 17,45

Lapolismile Torino - Pallacanestro Femminile Vercelli 68-20

(Parziali:16-6;38-13; 55-17)

Tabellino PFV: Cavalli; Dipace 2; Torazzo 4; Haxhiasi; Nicosia; Dikrane 6; Prinetti 6; Panelli 2. All.re Gianfranco Anastasio

Troppo forti le Under 15 di Lapolismile, capo classifica, che hanno regolato le pari categoria della PFV, a Torino, per 68-20 (parziali 16-6; 38-13;55-17) mettendo in rilievo la cospicua differenza di caratura tecnica fra le due squadre, sia pur contro una formazione, quella di Anastasio, che si è battuta con onore e coraggio al meglio della sue attuali possibilità (tra l’altro con soli otto effettivi a disposizione) incontrando però grosse difficoltà in fase realizzativa.

All’ultima giornata del girone, dunque, le ragazze vercellesi sono ormai certe del 5° posto finale che le proietta alla seconda fase di “Coppa Piemonte”, presumibilmente contro formazioni un po’ più abbordabili rispetto a quelle affrontate sinora, ma non tanto.

CAMPIONATO UNDER 13 –

! ^ fase di qualificazione –

Girone A 3^ giornata di ritorno

Domenica 29.1.2023– a Vercelli Palapiacco - ore 15,15

Pallacanestro Femminile Vercelli - Olympia 2000 Casale M. 78-20

(parziali: 16-1; 43-3; 61-11)

Tabellino PFV: Stile 12; Bari S.12; Lahmidi 20; Monaco Lombardi 1; Alilou 12; Oppezzo 2; Triberti; Balzaretti 10; Tripolini; Pavia; Ferraris.9. All.re Davide Simone

Opposte al fanalino di coda Olympia 2000 di Casale Monferrato, le giovanissime Under 13 della PFV si sono imposte senza problemi per 78-20 fra le mura amiche del Palapiacco.

Piuttosto debole la resistenza delle avversarie casalesi le quali, già al 10’, erano sotto nel punteggio (16-1) ed il divario si dilatava a metà gara (43-3) grazie alle belle giocate delle ragazze di Davide Simone ed alla loro difesa asfissiante che consentiva alle avversarie di segnare solo 3 liberi in 20’.

Risolta la pratica “risultato”, gli ultimi due quarti erano solo per giungere al termine della partita facendo giocare il più possibile tutte le ragazze a disposizione, concedendo qualche spazio in più alle casalesi che ne approfittavano per mettere a segno alcuni canestri su azione. Al 30’ il punteggio era 61-11 fino al 78-20 alla sirena finale.