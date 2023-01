Donne in maternità e uomini in paternità potranno partecipare al consiglio comunale di Vercelli in collegamento online da casa

Riceviamo e pubbllichiamo. Le donne in maternità e gli uomini in paternità avranno il diritto di poter continuare a partecipare al consiglio comunale di Vercelli in collegamento online da casa.

Il consiglio comunale ha infatti accettato di inserire nel regolamento comunale la proposta del Partito Democratico, supportata anche dal resto della minoranza e accolta immediatamente da tutti i gruppi di maggioranza. La modifica prevede questa possibilità per tutto il periodo corrispondente a quello della maternità obbligatoria e facoltativa e comprende anche lo stesso diritto per gli uomini in paternità, auspicando che si arrivi al giorno in cui i due intervalli temporali siano sempre più simili.

Si tratta di una modifica che consente di garantire la parità di genere tra consigliere e consiglieri comunali nell’esercizio delle proprie funzioni, un percorso lanciato dal consiglio comunale di Torino e dalla sua Vicepresidente Ludovica Cioria.

Parità di genere, un tema per il quale il nostro Paese purtroppo ha ancora moltissimo da fare, a partire appunto dall’equiparazione tra periodo di maternità e di paternità. Un atto dovuto sia per una questione di equità di trattamento professionale, sia perché la funzione di accudimento dei figli è e deve essere condivisa da entrambi i genitori.