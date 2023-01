Troppe assenze: pesante sconfitta per i Vercelli Rices

Vercelli Rices – Biella Next 50-112

Chiantaretto 17, Gagnone 3, Maccapani, Conte 0, Cappello 6, Liberali, Skilja 6, Sow, Gamba 8, Vercellone 2, Cattaneo 2, El Hammami 6.

Allenatore Antonio Galdi, vice Max Acquadro.

Pesante sconfitta dei Vercelli Rices nella gara interna contro il Biella Next ma non si è trattato di una partita normale.

Galdi deve infatti fare a meno di due elementi cardine: Liberali (che, infortunato, si accomoda in panca) e Agoglia. Eppure nel primo quarto la squadra c'è. Il quintetto iniziale (Chiantaretto, Gagnone, Vercellone, El Hammami, Skilja) parte a razzo (5 a 0) poi gli ospiti reagiscono, 10 a 10, ma ecco una bomba di Chiantaretto (13-10), altra reazione dei biellesi con Galdi che casmbia quintetto (dentro Gamba, Cattaneo, Maccapani) e primo quarto che termina sotto di 8 (15 a 23) ma comunque la gara parrebbe ancora aperta.

E invece succede di tutto.

Succede che Vercellone si fa male (terza assenza), poi succede che Gagnone venga tolto da Galdi (lo redarguisce e non lo utilizza più) e infine succede che alcune decisioni arbitrali innervosiscano tutti: pubblico, tecnico e giocatori (mai visto Chianatetto protestare).

Con quattro giocatori fuori uso, che possono essere schierati come quintetto di partenza (Liberali, Agoglia, Vercelleone, Gagnone), il solo Chiantaretto (gara encomiabile, la sua) ha potuto poco: anche perché le seconde linee e i giovani e giovanissimi (eccezion fatta per Gamba) a un certo punto sono andati in palla: e le mani sembravano di pastafrolla, con passaggi sbagliati, palle perse, mollezza nei rimbalzi, indecisioni al tiro.

Insomma: la partita vera e propria è durata il primo quarto, poi... anche uno come Galdi, che non smette mai di incitare e di dare indicazioni fino all'ultimo secondo, verso la fine del terzo quarto si è è seduto, scuro in volto: sabato non era serata. C'erano anche gli astri che giocavano contro, forse.