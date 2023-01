I droni in agricoltura: convegno all'Istituto tecnico agrario

In occasione della settimana alternativa dell’Istituto tecnico agrario, si è svolto giovedì 19 gennaio, presso l’aula magna, il convegno sull’utilizzo dei droni in agricoltura.

L’incontro, al quale hanno partecipato le classi terze, quarte e quinte, è stato introdotto dalla vicepreside, Prof Giovanna Bollea che ha spiegato come “Tra i valori aggiunti che l’istituto agrario di Vercelli offre ai propri studenti, c’è la possibilità di conseguire il patentino per l’uso dei droni, che in ambito agricolo rappresentano presente e futuro permettendo l'evoluzione del settore: l'agricoltura 4.0”