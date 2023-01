Carnevale di Santhià: alla ricerca delle... mascherine

SANTHIA' - AA cercasi mascherine per il Carnevale santhiatese: si sono aperte in questi giorni le iscrizioni per le candidature al ruolo di "Mascherine del carvè 2023". Un'iniziativa, questa, nata nel 2018 dalla collaborazione tra l’agenzia Gio Events e la Pro Loco di Santhià che viene nuovamente riproposta visto il successo riscosso in questi 4 anni dalle prime ragazze ad aver interpretato questo ruolo, Sara Gramaglia e Lilly Zanco. "Le mascherine affiancheranno Steulin e Maiutin, le maschere ufficiali del carnevale storico in tutto il loro percorso, aggiungendo un tocco di bellezza alla kermesse carnevalesca - spiega Giovana Sguazzin, titolare dell'agenzia Gio Events - Sara e Lilly hanno impersonato egregiamente il ruolo affidato loro, ma ora è tempo di cambiare e trovare nuovi volti". "Tengo a precisare che non si tratta di un concorso di bellezza, non siamo alla ricerca di ragazze con determinati canoni estetici, chiunque può impersonare una mascherina", continua Giovanna, per poi concludere: "L'unica cosa che è richiesta è l'amore per il mondo carnevalesco perché comunque si tratta di un ruolo impegnativo". Per informazioni chiamare Gio Events 331/5030300 oppure Renato Bor 339/8379947.