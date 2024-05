Volontari del Soccorso di Santhià, festa per il 40° di fondazione

Il Gruppo Volontari del Soccorso di Santhià festeggia quest’anno i suoi primi 40 anni di attività. E’ dal 1984 infatti che l’associazione è a disposizione di coloro che vivono momenti di fragilità, a supporto delle manifestazioni non solo cittadine e crea occasioni di confronto e formazione.

Quest’ultimo ambito, quello della formazione, è diventato negli ultimi anni uno dei punti forti del GVSS, animato da una squadra interna di giovani formatori capaci di proporre al pubblico nozioni pratiche e utili in caso di emergenza sanitaria e non solo di trasmettere il saper fare ai nuovi soccorritori. Tra le tante iniziative presentate per l’anno del quarantennio, il primo appuntamento è sabato 25 maggio, dalle 16 alle 18, presso la Biblioteca Civica di Santhià, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale. Il pomeriggio sarà dedicato alla disostruzione delle vie aeree e alle tecniche di rianimazione per il lattante, il bambino e l’adulto ed è mirato alla sensibilizzazione all’uso del defibrillatore. Occasione importante dunque per proteggere i propri cari ed essere pronti in caso di emergenza. Il corso è organizzato dai GUFI, ovvero il Gruppo Unificato di Fornìmazione Interassociativa di cui fanno parte il GVSS di Santhià, la VAPC di Cigliano, la PAL di Livorno Ferraris e la Croce Bianca di Alice Castello. Per informazioni e prenotazioni è a disposizione il numero 339 8571142 (anche Whatsapp).

Tante saranno inoltre le iniziative per il 40esimo anniversario di Fondazione che saranno comunicate prossimamente, anche sulla pagina Facebook e sul profilo Instagram del GVSS (volontarigvss). Nel frattempo, le squadre sono sempre in movimento, sia per i servizi di emergenza e trasporto (prenotabili contattando l’associazione), sia per supportare le manifestazioni della città e del territorio circostante. Presenti per la maratona del Riso di Santhià con tre ambulanze, tre squadre a piedi e la postazione di primo soccorso, poi per il passaggio del Giro d’Italia di domenica 5 maggio, con due ambulanze dislocate strategicamente a Santhià e Tronzano per garantire la copertura territoriale. Tra i prossimi appuntamenti organizzati dal territorio il GVSS sarà in servizio per la Fiera di Maggio a Santhià domenica 12 maggio, alla Festa dei Giovani di Buronzo e a quella dei Coscritti di Tronzano nel weekend dal 17 al 19 maggio e alla Festa delle Leve che si svolgerà a Santhià il 25 maggio. Ormai annuale l’impegno con La Fattoria in Città organizzata da Ascom Vercelli che quest’anno cadrà tra mercoledì 29 maggio e domenica 2 giugno e per la patronale di Tronzano a luglio.

Un impegno costante quello dei volontari, riconosciuto sia da Anpas – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, sia dai tanti sostenitori dell’associazione. Tra questi i componenti della minoranza dell’amministrazione comunale che, ogni anno, cedono i loro gettoni presenza come contributo alle attività del GVSS.