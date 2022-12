Rosasco, colpito da malore muore un cacciatore 49enne

Si trovava in Lomellina, più precisamente a Rosasco, per una battuta di caccia quando, probabilmente, è stato colpito da un malore fatale. Un 49enne è stato trovato privo di vita alla frazione Rivoltella, luogo nel quale era arrivato per una battuta di caccia in compagnia del suo cane. A dare l'allarme i familiari dell'uomo che non vedendolo rincasare hanno allertato alcuni amici della zona.

Il cacciatore era originario di Cassano Magnago, nel Varesotto, e il suo corpo senza vita è stato trovato nella tarda serata di mercoledì nei campi, in un territorio confinante con il vercellese. Le cause del decesso sono probabilmente dovute a un malore che ha colpito improvvisamente il cacciatore.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Sartirana.

Al momento si esclude la pista di una morte violenta dovuta a terze persone; il magistrato di turno ha disposto l'autopsia che verrà eseguita nei prossimi giorni, per accertare in modo definitivo le cause del decesso.