Seconda partita e seconda vittoria per le piccole Under 13 della PFV

PALLACANESTRO FEMMINILE VERCELLI

SETTORE GIOVANILE

CAMPIONATO UNDER 13

Girone A di qualificazione – 3^ giornata di andata

Mercoledì 30.11.2022 – Casale M.– Palestra “Leardi” ore 19,00.

Olympia 2000 Casale - Pallacanestro Femminile Vercelli 11-64

(parziali: 2-28; 6-38: 7-46)

Tabellino: Balzaretti 8; Stile 25; Triberti 3; Bari S. 16; Ferraris 6; Lombardi; Oppezzo 2; Rigolone 2; Monaco 2. All.re Davide Simone

Seconda partita (alla prima la PFV ha riposato) e seconda vittoria per le piccole Under 13 della PFV che sono andate a vincere a Casale per 11-64 contro Olympia 2000, nella “storica” cornice della palestra Leardi.

Va detto innanzitutto che, questa volta, erano le vercellesi a poter vantare una stagione in più di esperienza sul campo rispetto alle giovanissime avversarie, la cui squadra è stata allestita quest’anno per dare continuità al fiorente mini basket della società casalese, con la quale la PFV ha sempre collaborato e non è escluso che torni a collaborare nel prossimo futuro, dopo l’abbandono da parte di Junior Casale.

E questa maggiore esperienza si è fatta sentire subito, dal momento che nel primo periodo della gara l’Olympia metteva dentro un solo canestro, mentre le ospiti segnavano ben 28 punti (2-28 al 10’). Evidente l’emozione dell’esordio per le padrone di casa e, altrettanto evidente, il buon approccio con il quale le vercellesi hanno affrontato l’incontro, nonostante fossero a referto in 9 pur potendo contare su un buon organico del gruppo.

Chiusa praticamente dopo 10’ la questione risultato, coach Davide Simone ha avuto l’opportunità di attuare molte rotazioni, dando grande spazio a tutte le giocatrici che hanno tutte risposto positivamente, andando tutte o quasi a punti.

All’intervallo il punteggio era di 6-38, ed al 30’ 7-46 (un solo punto nel quarto per Casale) per arrivare al rush finale, in cui PFV incrementava ancora il proprio bottino, mandando a canestro un po’ tutte le proprie ragazze, tra le quali si sono particolarmente distinte Elisa Stile (25 punti) e Sabrina Bari con 16, grazie anche alla maggiore esperienza da esse maturata nella scorsa stagione.

Prossima partita domenica 11.12.2022 all’assurdo orario delle 9,30 in quel di Nole, contro Basket Nole, che sembrerebbe essere l’avversaria più temibile del girone.