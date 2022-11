Dopo il malore, il sindaco sta meglio. Resterà in osservazione

AGGIORNAMENTO ORE 20,40

Sono rassicuranti le notizie che giungono sul sindaco Andrea Corsaro, ricoverato in ospedale dopo un malore accusato nel pomeriggio di mercoledì, poco dopo la conclusione dei lavori del Consiglio comunale. Il primo cittadino di Vercelli e presidente di Anci Piemonte dovrà comunque restare in osservazione qualche giorno e verrà sottoposto agli accertamenti del caso da parte dei sanitari dell'ospedale Sant'Andrea.

IL FATTO

Malore per il sindaco Andrea Corsaro, ricoverato in ospedale nel tardo pomeriggio di mercoledì, poco dopo la conclusione dei lavori del Consiglio comunale.

Moltissime le persone che, sui social, stanno facendo gli auguri di pronta guarigione al primo cittadino. Tra i primi la consigliera comunale Margherita Candeli, l'ex parlamentare leghista Paolo Tiramani. «Un grosso in bocca al lupo all'amico sindaco Andrea Corsaro, persona perbene e che stimo per la sua rettitudine e onestà intellettuale. Riprenditi presto», ha scritto in un post.