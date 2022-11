I 90 anni del Gruppo Alpini di Cigliano

Importante tappa per il Gruppo Alpini di Cigliano che festeggia il 90mo anniversario di fondazione.

Dal 1932 (capogruppo Zabarino) ad oggi è stata svolta una incessante attività ora raccolta in un libro da Cornelio Carlino. Il volume è corredato da numerose immagini, ricorda gli alpini "che sono andati avanti", tra cui il Beato Don Secondo Pollo, oltre ai documenti rinvenuti dal 1955.

Da questa data si sono succeduti in qualità di presidente: Giuseppe Maggiore, Valerio Molpen, Validio Fontana e Emiliano Pasteris (in carica). Quali madrine Mirella Bassi e Anna Pasteris (in carica). Da pochi giorni l'ex presidente Validio Fontana è stato insignito del premio "Alpin dla Bassa", riconoscimento che era stato

concesso, tempo addietro, ad un altro esponente della sezione: Paolo Scavarda.

Alla serata del 25 novembre, presso la sala della biblioteca ciglianese, sono intervenuti: il Tenente Colonnello Mario Renna, il presidente dell'Associazione Nazionale Alpini di Vercelli Piero Medri, il sindaco di Cigliano Diego Marchetti, il Sindaco di Moncrivello Massimo Pissinis, il sindaco di Maglione Pier Franco Causone e il vice sindaco di Villareggia Francangelo Carra. Moderatrice dell'evento la professoressa Raimonda Bresciani.