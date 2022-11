Arriva il primo Etr Rock: «Una dimostrazione di attenzione ai problemi dei pendolari»

«Finalmente si volta pagina. Questa è, infatti, una prima risposta ai pendolari da tempo arrivati al limite della sopportazione per via dei disagi continui e per il basso livello di comfort, specialmente durante l’estate, quando la temperatura a bordo dei treni è troppo calda o addirittura glaciale per colpa del sistema di aria condizionata datato e malfunzionante. Non solo. L’elenco dei problemi è davvero lungo: porte dei convogli a volte bloccate, acqua che cade sulla testa dei viaggiatori, servizi igienici in condizioni indecenti, difficoltà per i disabili e per gli anziani». Continua Riva Vercellotti: «Treni nuovi ma anche più sicuri, grazie alla presenza di un sistema di videosorveglianza che permetterà sia ai viaggiatori che ai dipendenti di sentirsi protetti. È davvero un bel giorno per Vercelli e il vercellese - conclude il consigliere di Fratelli d’Italia -. Ma non mi fermo qui perché da un lato controllerò che le tempistiche di consegna vengano rispettate e dall’altro continuerò a fare pressioni perché a livello nazionale si modifichi il sistema di riparto delle risorse. Si deve, infatti, prevedere una condizione di premialità per regioni come la nostra in cui l’inquinamento atmosferico dipende dalla particolare conformazione del territorio. Pertanto, in Piemonte e nelle regioni ugualmente caratterizzate da una scarsa ventilazione e da un’alta densità abitativa, il trasporto ferroviario, deve essere potenziato. Auspico che ciò accada, grazie alla sensibilità del nuovo Governo nazionale e all’aiuto concreto da parte dell’Europa».