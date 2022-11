Sedici giorni contro la violenza di genere

Anche in questo 2022 il Soroptimist di Vercelli sostiene la campagna internazionale ORANGE THE WORLD: dal 25 novembre al 10 dicembre ci saranno 16 giorni di attività varie tese a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla piaga della violenza contro le donne e per dire un forte NO, all’insegna del colore arancione, che richiama il sangue delle vittime ma simboleggia anche la luce, l’ottimismo e la speranza di un futuro migliore.

Nella notte tra il 24 e il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza di genere, verranno illuminate di arancione due stanze della questura di Vercelli.

Martedì 22 novembre il club sarà a fianco dell’associazione “Donne e riso”, che aderisce a Confagricoltura Donna, nella vendita delle “ clementine antiviolenza ” in piazza Zumaglini. Il ricavato andrà al centro comunale antiviolenza EOS.

L’impegno principale del sodalizio vercellese riguarderà l’attuazione della campagna europea READ THE SIGNS, che prevede una serie di incontri con studenti delle scuole secondarie della città con proiezione immagini e brevi filmati che mirano a smuovere le giovani coscienze delle ragazze e soprattutto dei ragazzi e a sensibilizzare la platea sul riconoscimento dei segnali (otto gli indizi da non sottovalutare) di una relazione tossica che potrebbe sfociare in violenza. Sarà proiettata ai ragazzi un’intervista della giornalista Roberta Martini alla dottoressa Federica Silvano, psicologa e psicoterapeuta, entrambe soroptimiste. Sarà la presidente, professoressa Rita Manuela Chiappa, accompagnata dall’Ispettrice Maria Rosa Mazza della Polizia di Stato, ed eventualmente da altre socie, ad introdurre il tema e a rispondere alle domande dei partecipanti. Le scuole interessate sono l’I.I.S. Cavour, il Liceo Scientifico, l’I.I.S. Lagrange, l’I.T.I.S. e l’Istituto Professionale Francis Lombardi.